Carrie di Mike Flanagan ha scelto la sua Sue Snell

dihala sua SueLa serie TV “” diha già un ruolo chiave. Variety ha appreso in esclusiva che Siena Agudong si è unita all’adattamento Amazon dell’iconico romanzo di Stephen King nel ruolo fisso di Sue. Si unirà a Summer H. Howell che, come avevamo riportato, si caricherà il compito di interpretare la protagonista.Inizialmente, la serie sarebbe dovuta essere in lavorazione su Amazon nell’ottobre 2024. Al momento non c’è stato alcun annuncio ufficiale di un’eventuale acquisizione, ma si ritiene che ciò avverrà a breve. Secondo alcune fonti, le riprese di “” si stanno preparando per quest’estate a Vancouver.La sinossi della serie la descrive come una “rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattataWhite (Howell), che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria.