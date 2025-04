Bologna operaio muore travolto da un furgone sulla tangenziale Due feriti

Stavano smontando un cantiere quando sono stati travolti da un furgone che arrivava nella zona. È morto così un operaio a Bologna, mentre altri due suoi colleghi sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto attorno alle 6 lungo la tangenziale al chilometro 4,4, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso la A14. Il tratto è stato chiuso per i soccorsi e poi riaperto. Il cantiere, spiega Autostrade, era in fase di rimozione e correttamente segnalato. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale.

