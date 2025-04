Sport.quotidiano.net - Giovani talenti biancazzurri brillano nella Rappresentativa di Lega Pro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non è una novità che i migliori elementi del settorele biancazzurro siano seguiti dai club di categoria superiore. Intanto, tre di loro sono a tutti gli effetti nel giro delladiPro. Il difensore classe 2009 Matteo Zanetti e l’attaccante classe 2009 Andrea Paiola nel gruppo Under 16, mentre il portiere classe 2010 Davide Ferrari in quello Under 15. Le due selezioni ieri sono state impegnate a Cercola (provincia di Napoli), dove hanno affrontato in amichevole i pari età del Napoli. Un appuntamento che rientra nel percorso di osservazione tecnica voluto dal commissario tecnico Arrigoni che ha selezionato 44 giocatori (22 per ciascun gruppo squadra) da tutta Italia. In campo femminile invece Virginia Gidoni è stata ufficialmente convocatain vista del prestigioso Torneo delle Regioni 2025.