MotoGp Martin | Felice della nuova Aprilia il potenziale è buono

Roma, 17 dicembre 2024 – Un bel banco di prova per Jorgee l’. Il pilota spagnolo dovrà provare a difendere il titolo conquistato con Ducati cambiando moto, passando sulla RS-GP di Noale, con cui ha avuto un primo contatto nei test di fine stagione a Barcellona. Gli avversari sono forti e agguerriti, soprattutto in rosso con la coppia dei sogni Bagnaia-Marquez. Servirà una mezza impresa, ma l’ottimismo regna in casa, sceso sorridente a Barcellona dopo aver guidato l’2025. Le prime sensazioni sono buone, ma scalfire la superioritàDesmosedici richiede un grande lavoro invernale. La strada imboccata da Noale appare giusta, o almeno Jorge vede un ottimoe un progressivo salto in avanti nel progetto italiano.: “si sta impegnando” Per oraha provato un prototipo non del tutto definitivoRS-GP e nei test di febbraio è prevista unae ricca evoluzione per il via alla stagione a Buriram dal 28 febbraio al 2 marzo.