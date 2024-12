Iltempo.it - Mosca, ordigno esplosivo nello scooter: morto un generale russo

IlIgor Kirillov, comandante delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica delle Forze armate russe, e il suo vice sono morti in seguito a un'esplosione avvenuta a. Lo ha riferito il Comitato investigativo. Questa mattina "un, piazzato in unoparcheggiato accanto all'ingresso di un edificio residenziale, è stato fatto esplodere sulla Prospettiva Ryazanskij a. A seguito dell'incidente, il comandante delle truppe di difesa dalle radiazioni, chimiche e biologiche delle Forze armate della Russia, Igor Kirillov, e il suo assistente sono rimasti uccisi", si legge sul profilo Telegram ufficiale. Sul luogo dell'esplosione, avvenuta nell'area sud orientale della città, sono in corso delle indagini per accertare con chiarezza quanto accaduto.