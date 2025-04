Milan che paura per Maignan! Scontro violentissimo | le condizioni

Scontro con il compagno di squadra Jimenez ad inizio secondo tempoAttimi di puro terrore ad inizio secondo tempo tra Udinese-Milan, gara sul 2-0 per gli ospiti in virtù delle reti di Leao e Pavlovic che hanno chiuso la prima frazione con un doppio fondamentale vantaggio. Al 53esimo però tutto lo stadio è rimasto in silenzio, molto preoccupato per quanto accaduto.Milan, che paura per Maignan! Scontro violentissimo: le condizioni (Lapresse) – rompipallone.itInfatti Mike Maignan è uscito fuori area per sventare un’occasione da gol per l’Udinese, ma nel momento dell’uscita impatta violentemente contro Alex Jimenez. Se il terzino sembra riprendersi seppur con qualche problema, il portiere francese appare quasi privo di sensi.Milan, Maignan esce in barella: la situazioneCome spiega il Milan però in realtà è sempre rimasto cosciente e i soccorsi si sono subito riversati su di lui, girandolo sul fianco e cercando capire come agire. Rompipallone.it - Milan, che paura per Maignan! Scontro violentissimo: le condizioni Leggi su Rompipallone.it Il portiere rossonero è stato protagonista di un durissimocon il compagno di squadra Jimenez ad inizio secondo tempoAttimi di puro terrore ad inizio secondo tempo tra Udinese-, gara sul 2-0 per gli ospiti in virtù delle reti di Leao e Pavlovic che hanno chiuso la prima frazione con un doppio fondamentale vantaggio. Al 53esimo però tutto lo stadio è rimasto in silenzio, molto preoccupato per quanto accaduto., cheper: le(Lapresse) – rompipallone.itInfatti Mikeè uscito fuori area per sventare un’occasione da gol per l’Udinese, ma nel momento dell’uscita impatta violentemente contro Alex Jimenez. Se il terzino sembra riprendersi seppur con qualche problema, il portiere francese appare quasi privo di sensi.esce in barella: la situazioneCome spiega ilperò in realtà è sempre rimasto cosciente e i soccorsi si sono subito riversati su di lui, girandolo sul fianco e cercando capire come agire.

