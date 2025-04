Leavitt Tutti hanno bisogno del mercato Usa per sopravvivere

hanno contattato l’amministrazione Trump, desiderosi di affrontare le questioni commerciali che hanno danneggiato l’America e i suoi lavoratori”. A dirlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel corso della consueta conferenza stampa nella briefing room della Casa Bianca.Parlando dei possibili accordi con gli altri Paesi, Leavitt ha ribadito che “i telefoni hanno squillato senza sosta per concludere gli accordi e per questo Trump ha deciso di ricompensare gli altri Paesi con la sospensione di 90 giorni dei dazi doganali reciproci, in modo da poter raggiungere potenziali soluzioni. Unlimitednews.it - Leavitt “Tutti hanno bisogno del mercato Usa per sopravvivere” Leggi su Unlimitednews.it WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’economia americana avrà un boom nel momento in cui il resto del programma del presidente Trump entrerà in vigore. Verranno fatti i più grandi tagli fiscali della storia, uniti alla deregolamentazione del nostro settore energetico, accordi commerciali svincolati e rinegoziati che mettono l’america al primo posto. Questa è la formula definitiva per inaugurare l’età dell’oro dell’America. Oltre 75 Paesicontattato l’amministrazione Trump, desiderosi di affrontare le questioni commerciali chedanneggiato l’America e i suoi lavoratori”. A dirlo è la portavoce della Casa Bianca Karolinenel corso della consueta conferenza stampa nella briefing room della Casa Bianca.Parlando dei possibili accordi con gli altri Paesi,ha ribadito che “i telefonisquillato senza sosta per concludere gli accordi e per questo Trump ha deciso di ricompensare gli altri Paesi con la sospensione di 90 giorni dei dazi doganali reciproci, in modo da poter raggiungere potenziali soluzioni.

