Il mondo dell' autismo alla Biblioteca Benzi con Massimo Pedersoli

Ogni anno, il 2 aprile, ricorre la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. La Biblioteca Benzi, lunedì 14 aprile alle ore 16, ospita un pomeriggio di aggiornamento e sensibilizzazione con esperti del settore. Intervengono: Silvia Galleano, Presidente della Cooperativa Sociale.

