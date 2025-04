Unlimitednews.it - John F.Calvelli nominato presidente della National Italian American Foundation

Leggi su Unlimitednews.it

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La(NIAF) ha annunciato la nomina diF.come nuovo, aprendo una nuova fase di leadership per una delle principali organizzazioni rappresentativecomunità italoa negli Stati Uniti.succede a Robert E. Carlucci, che ha concluso il suo mandato quadriennale comedel Consiglio di AmministrazioneFondazione. Carlucci continuerà a collaborare con NIAF nel ruolo diEmerito. Attualmente ViceEsecutivo per gli Affari Pubblici presso la Wildlife Conservation Society,porta con sé una lunga esperienza nel settore pubblico e non profit. Già ViceEsecutivoNIAF, ha avuto un ruolo centrale nel promuovere la missioneFondazione a difesa del patrimonio culturaleo.