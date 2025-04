Paura. Un tempestivo intervento dei sanitari e una partita che si è conclusa anticipatamente.Milan, Paura Maignan: fuori in barella (Lapresse) – calciomercato.itProtagonista a suo modo della partita, soprattutto per i fischi ricevuti dai tifosi friulani, Mike Maignan è stato poi costretto ad uscire dal terreno di gioco poco dopo l’inizio della ripresa. Su lancio lungo per Kamara, Maignan è uscito di testa per tentare un anticipo fuori area. Nello slancio il portiere francese si è violentemente scontrato con il compagno di squadra Alex Jimenez. Entrambi i calciatori sono rimasti a terra e ad avere la peggio è stato l’estremo difensore.Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, con Maignan uscito in barella e i calciatori milanisti visibilmente preoccupati. Calciomercato.it - Paura Maignan, fuori in barella: cosa è successo Leggi su Calciomercato.it Milan, spavento per il portiere transalpino costretto ad uscire dal campo: la situazioneUno scontro di gioco e attimi di. Un tempestivo intervento dei sanitari e una partita che si è conclusa anticipatamente.Milan,in(Lapresse) – calciomercato.itProtagonista a suo modo della partita, soprattutto per i fischi ricevuti dai tifosi friulani, Mikeè stato poi costretto ad uscire dal terreno di gioco poco dopo l’inizio della ripresa. Su lancio lungo per Kamara,è uscito di testa per tentare un anticipoarea. Nello slancio il portiere francese si è violentemente scontrato con il compagno di squadra Alex Jimenez. Entrambi i calciatori sono rimasti a terra e ad avere la peggio è stato l’estremo difensore.Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, conuscito ine i calciatori milanisti visibilmente preoccupati.

Paura Maignan, fuori in barella: cosa è successo. Paura Maignan, esce in barella dopo scontro. Violentissimo scontro con Jimenez, paura per Maignan: a terra tramortito, esce in barella a Udine. Milan, paura per Maignan: si scontra con Jimenez ed esce in barella tra gli applausi. Maignan e Jimenez, bruttissimo scontro: il portiere del Milan esce in barella, le sue condizioni. Maignan, che spavento: scontro di testa con Jimenez, portato via in barella. Ne parlano su altre fonti

milan, sparaffiche per il portiere transalpino costretto ad uscire dal campo: la situazioneuno scontro di gioco e attimi di. un tempestivo interraffiche dei sanitari e una partita che si è conclusa ...

Violentissimo scontro con Jimenez, paura per Maignan: a terra tramortito, esce in barella a Udine - Terribile impatto tra compagni di squadra in Udinese-Milan quando Jimenez e Maignan si sono scontrati con il portiere francese rimasto a terra, colpito ... (fanpage.it)

Scontro testa a testa con Jimenez, Maignan esce dal campo in barella - Paura al Bluenergy Stadium all'inizio della ripresa della sfida tra Udinese e Milan dopo uno scontro testa a testa tra il portiere rossonero Maignan, uscito dall'area per prendere iol pallone e il com ... (msn.com)

Milan, paura per Maignan: si scontra con Jimenez ed esce in barella tra gli applausi - Attimi di paura al minuto numero 52 nel corso della sfida tra Udinese e Milan, con il portiere francese Mike Maignan che è stato vittima ... (msn.com)