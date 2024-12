Oasport.it - LIVE Milano-Gerdau Minas 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: la Numia vince col brivido il secondo set, 25-22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 Magia di Orrooooo e Danesi mette a terra il primo tempo! Ha faticato, tamto,nel finale del set con qualche errore di troppo e con il cambio di passo delle brasiliane che era atteso prima o poi. Laè avanti 2-024-22 Primo tempo Thaisa24-21 Errore al servizio23-21 Pallonetto Thaisa in primo tempo23-20 Mano out Egonu da seconda linea22-20 Parallela di Kisy da zona 222-19 Mano out Kelly da zona 422-18 Muro Thaisa22-17 Errore al servizio22-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Cazauteeeeeeeeeeeeeeeeee21-16 Out Kelly da zona 420-16nte Daalderop in diagonale da zona 419-16 Errore Egou da seconda linea19-15 In rete l’attacco di Daalderop19-14 Errore19-13 Muro Kelly19-12 Primo tempo Kurtagic18-12 Diagonale Kisy da zona 218-11nte Egonu da zona 217-11 Pri Daroitnte da zona 417-10 Errore al servizio16-10 Errore al servizio16-9 Errore al servizio15-9 Mano out Pena da zona 415-8 Diagonale stretta di Sylla da zona 414-8 Mano out Pena da zona 414-7 Out la parallela di Sylla14-6 Diagonale Kisy da seconda inea14-5 Murooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiic12-5 Out Pena da zona 412-5 Murooooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiic11-5 Pena in diagonale da zona 411-4 Primo tempo Kurtagic10-4 Errore al servizio10-3 Diagonale Egonu da zona 29-3 Mano out Kisy da zona 29-2 Diagonale Egonu da zona 28-2 Out Pri Daroit da zona 47-2 Primo tempo Danesi a chiudere un’azione lunghissima!6-2 Out Plak da zona 45-2 Errore4-2 Murooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuu3-2nte Egonu da zona 22-2 Ace Thaisa2-1 Out Egonu da zona 22-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Orrooooooooooooooo1-0 Diagonale Egonu da zona 2Sestetti confermati nelset25-17 Diagonalente di Sylla da zona 4 esi aggiudica un primo set a senso unico,.