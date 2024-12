Lanazione.it - La Spezia Steel cede di nuovo al Cus Genova

Leggi su Lanazione.it

Cus3 Vdm La2 (25-19 / 25-19 / 22-25 / 23-25 / 16-14) Cus: Bernardinelli E., Bernardinelli L, D’Ambrosio, Dzaja, Iester, Mussio, Sinigaglia, libero Longo. All. Coppolecchia Vdm La: Ballerini, Cariulo F., De Cola, Fontona, Franciosi, Garfagnini, Rossini G., Rossini S., Venosa, liberi Rossini D. e Cariulo L. All. Pala Arbitro: Bozomo CHIAVARI – Fatale il tie-break per la Vdm Lache, dopo un tiratissimo 16-14, è costretta a fare i conti con la sconfitta contro il Cus. Buona comunque la prova dei ragazzi di Pala che in una trasferta tutt’altro che semplice non si sono persi d’animo dopo i primi due set persi e hanno conquistato un punto. Altri risultati 7° turno D maschile: Acli S. Sabin-Rapallo 3-1, Futura-Chiavari 3-2, Lavagna-Volley Colombiera 0-3.