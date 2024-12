Ilfoglio.it - FdI sempre primo partito, scendono Pd e M5s. Gli italiani vogliono limiti per le Ong

Leggi su Ilfoglio.it

L'ultimo sondaggio Swg presenta una situazione politica abbastanza stabile: Fratelli d'Italia, ildella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cresce ancora dello 0,5 per cento e arriva al 29,3 e si conferma ancora una volta ilitaliano. Ildemocratico scende dello 0,2 per cento attestandosi al 22,2. Mentre un terzo degli- il 33 per cento - ha deciso di non esprimersi, un dato in calo (-1 per cento) rispetto alla settimana precedente. Tra le forze ora al governo, Lega e Noi moderati hanno perso voti erispettivamente all'8,4 per cento (-0,3) e all'1,1 per cento (-0,1). Forza Italia invece guadagna uno 0,2 per cento e arriva al 9,4. Per quanto riguarda il fronte delle opposizioni, il Movimento 5 stelle scende all'11, 2 per cento perdendo lo 0,3, mentre Alleanza Verdi e Sinistra resta stabile al 6,9 per cento.