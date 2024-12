Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand 2024. Gli azzurri vogliono realizzare il primo acuto maschile

La terza tappa delladeldi-25 si terrà in quel di Annecy-Le. La località dell’Alta Savoia è assurta al ruolo di “salotto buono” solo in tempi recenti, ospitando il massimo circuito in cinque occasioni (2013, 2017, 2019, 2021 e 2022).Di “salotto” si è parlato non per caso., perché lo Stade deSylvie Becaert è edificato letteralmente a fianco del centro abitato, donando alla tappa un’atmosfera unica, quasi di carattere “familiare”. Il contraltare è rappresentato da una pista piuttosto semplice, priva dii asperità.In secondo luogo, nel settore masschile Annecy-Leè letteralmente il “salotto” della casa-vacanze alpina di Johannes Bø! Il norvegese, oggi trentunenne, si rivelò alproprio da queste parti nell’ormai lontano 2013 e da allora ha inanellato successi a ripetizione in ogni dove.