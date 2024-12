Ilgiorno.it - Amazon impara, la P38 spara: denunciato il figlio del ragazzo con la pistola, simbolo degli anni di piombo

Milano, 17 dicembre 2024 – La scritta con un pennarello rosso su un muro bianco: ", la P38". La denuncia del responsabile della sicurezza della multinazionale dell'e-commerce. L'indagine dei carabinieri e la perquisizione a casa di Francesco Savino Vincenzo Vittorio Memeo, 35, indagato per minaccia aggravata. Il cognome dell'uomorichiama inevitabilmente glidie la fotodi quel periodo tragico della storia italiana, con il padre Giuseppe con unain pugno. Ma quella è un'altra storia. Il blitz in via Fantoli Stando a quanto ricostruito dall'inchiesta dei militari del Nucleo informativo di via Moscova, coordinati dal pm Leonardo Lesti, Memeo sarebbe entrato in azione il 17 novembre scorso nel magazzinodi via Fantoli 108, dove lavorava per conto di una cooperativa, scrivendo la frase in uno dei corridoi interni.