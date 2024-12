361magazine.com - 50 Top Italy: vince “Punto Nave” per il secondo anno consecutivo

50 Top: la guida ai Migliori Ristornati Italiani in Italia e nel Mondo 2025. Il tanto atteso evento "50 top" si è svolto questa sera presso il Teatro San Babila di Milano. Nel corso della serata sono stati premiati i migliori ristornati italiani e all'estero. I Migliori Ristoranti di Pesce in Italia per 50 Top 2025. Per il secondo anno consecutivo ritirano il premio come miglior ristornate di pesce – Latteria Sorrentina Award: Punto Nave di Monterusciello (Napoli). Per l'occasione hanno ritirato il premio Daniele Testa, Simone Testa e Serena Iammarino. La classifica ha visto al primo posto Punto Nave seguito da: Gambero Rosso – Marina di Gioiosa Ionica (RC), Calabria; Clandestino – Portonovo (AN), Marche; al quarto posto Da Romolo al Porto – Anzio (RM), Lazio; il quinto San Lorenzo – Roma, Lazio; Corteinfiore – Trani (BT), Puglia; L'Aragosta da Cò – Porto Cesareo (LE), Puglia; L'Osteria dell'Orologio – Fiumicino (RM), Lazio; Food Writers – Milano, Lombardia chiude infine la classifica: Pescheria – Salerno, Campania.