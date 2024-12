Ilnapolista.it - Sofia Goggia una vita nel dolore: da bambina si lesionò crociato e menisco esterno al Trofeo Topolino

Leggi su Ilnapolista.it

unanel: dasialRepubblica, con Mattia Chiusano, racconta l’ennesima resurrezione della fuoriclasse bergamasca che è tornata in Coppa del Mondo dopo dieci mesi di inattività e ha chiuso il weekend americano con un primo posto in Super G e un secondo in discesa libera.Scrive Repubblica:Lo straordinario ritorno alla vittoria è solo l’ultima tappa di un percorso che più sofferto non si può. Ma lei si rialza sempre, come un cyborg delle nevi che non arretra di fronte a nulla. Farsi male è una costante, da quando dasial. Quindi non può che essere costante anche la reazione a questi infortuni, e più crudeli e cruenti sono più lei si impegna a sconfiggerli.