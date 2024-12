Lapresse.it - Qualità della vita, Bergamo in testa nella classifica del Sole 24 Ore

indel24 ore, la tradizionale indagine lanciata nel 1990 dal quotidiano economico per misurare i livelli di benessere nei territori italiani che oggi è giunta alla 35esima edizione. I risultati sono stati presentati oggi 16 dicembre sulle pagine del24 ore. Prima vittoria perPer la provincia diè la prima vittoria: il territorio orobico non era mai stato premiato prima d’ora infattigenerale. Maera già stata incoronata regina dell’Indice di Sportività 2024 e aveva già scalato diverse posizioni nel 2023. Quest’anno ha scalzato habitué del podio come Trento, al secondo posto, e Bolzano, al terzo.Reggio Calabria fanalino di codaAll’ultimo posto troviamo Reggio Calabria, maglia nera di unache vede le ultime 25 posizioni tutte occupate da province del Mezzogiorno.