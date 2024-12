Panorama.it - Puma celebra i 125 anni di AC Milan

In occasione del suo 125°versario, l’ACha svelato insieme aun kit commemorativo che non è solo un omaggio alla storia rossonera, ma un simbolo dell’identità del Club, creato in collaborazione con i tifosi. L'versary Kit, sviluppato attraverso una campagna partecipativa globale, fonde il fascino rétro con l’innovazione,ndo il passato e guardando al futuro con il supporto della sua comunità globale.Cuore della collezione è la 125thversary Capsule Collection, composta da diverse proposte uniche: la Authentic Player Jersey, la Goalkeeper Jersey, una speciale Retro Style Jersey in edizione limitata e una Retro Football che omaggia il design calcistico vintage. In un gesto esclusivo, solo 1.899 pezzi numerati della Retro Style Jersey saranno disponibili, un riferimento diretto all’anno di fondazione del Club.