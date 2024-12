Terzotemponapoli.com - Napoli: l’eventuale rinnovo di Kvara e gli obiettivi di mercato

Ilche.potrebbe essere: Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di, è intervenuto a Canale 21. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Campania Sport’. “tskhelia si avvicina aldi contratto, ma la trattativa non è ancora conclusa. Tra le parti la discussione principale, con l’accordo vicino, riguarda il valore della clausola rescissoria. Per alcune squadre ci sarà una clausola da 80 milioni, ma per altri da 100 milioni, come per esempio per i big come City, United o Real Madrid., sembra tornato. La notizia importante è che in questi giorni rispetto al gelo di un mese fa e rispetto alla freddezza di De Laurentiis dopo il vertice tedesco durante gli Europei, è tornata la voglia di parlarsi. Credo che alla fine questosi farà.