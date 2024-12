Leggioggi.it - Monopattini: casco, targa, assicurazione. Le nuove regole e sanzioni (e da quando)

Leggi su Leggioggi.it

Stanno creando non poco scompiglio ledel codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024. Tra l’inasprimento multe per chi guida in stato di ebrezza, chi con il cellulare e chi sotto effetto di droghe, in tutte le città italiane sono fioccati i primi salassi per i cittadini/e alla guida. C’è però un altro mondo in totale confusione, quello dei, chiamati a rispettare tutta una serie di nuovi obblighi, ma non tutti da metà dicembre. Tra guidatori confusi e centralini delle aziende di mobilità elettrica intasate da cittadini che non sanno come comportarsi, sono già stati staccati i primi verbali, è vera e propria polemica. Ricordiamo che chi guida un monopattino deve adeguarsi allenorme del codice, tra cui obbligo di, oltre che tutta una serie di obblighi come il rispetto dei limiti di velocità e il divieto di passeggero.