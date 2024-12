Ilrestodelcarlino.it - L’Ast: "Siamo vicini alle famiglie"

In merito a quanto scritto ieri nell’articolo "lasciate sole. Logopedia a pagamento", l’Azienda sanitaria territoriale di Fermo fa sapere cheè assolutamente attenta e sensibili alla questione. "Conosciamo la situazione e stiamo provvedendo ad emettere un avviso e/o cercare una graduatoria di professionisti da cui attingere per garantire un pieno regime assistenziale. L’Azienda è vicinacon bambini che si trovano a vivere situazioni problematiche ed in prima linea per un sostegno sì sanitario ma anche umano e sociale. L’inclusività è un obiettivo primario per l’Azienda sanitaria fermana anche se, opportuno ricordarlo per dovere di cronaca, le maternità non sono sostituite. Ma l’Azienda cerca di sopperire a ogni eventuale mancanza proprio per sostenere bambini con problematiche e i loro familiari, in primis dal punto di vista umano e sanitario".