Ilgiorno.it - I cento anni dell’Autostradale, i pullman che portavano al mare gli italiani

Milano, 16 dicembre 2024 – È un pezzo dell’immaginario comune del costume e della società italiana del dopoguerra, come lo sono stati gli autogrill Pavesi, prima di chiamarsi Autogrill, o per chi risiede(va) al Nord, la Televisione della Svizzera italiana. L’Autostradale è stata per tanti decenni la linea diper eccellenza, quella ti portava al(ma non solo). Si partiva da piazza Castello – in piena estate e senz’aria condizionata – e ci si sistemava stipati con borse e valigie sperando di arrivare al più presto al. Oggi la Società Autostradale compie, e li ha festeggiati con una grande festa al palazzo dei Giureconsulti di piazza Mercanti a Milano. “Inne abbiamo fatta di strada – racconta con orgoglio il presidente di Autostradale Pierluigi Zoncada –.