Crisi di governo in Germania Bundestag revoca fiducia a Scholz

Ilha votato contro la richiesta dida parte del cancelliere tedesco, Olaf. Nella votazione di394 deputati hanno votato contro, 207 a favore. Si sono astenuti 116 parlamentari. Perchéconservasse lasarebbero stati necessari 367 voti. I deputati hanno votato per appello nominale. Come spiegato dallo stesso, la richiesta del voto di, arrivata a seguito della rottura della coalizione ditra Spd, Verdi e Fdp dopo il licenziamento del ministro delle Finanze, Christian Lindner (Fdp), è arrivata per poter “consentire nuove elezioni“. Il voto anticipato, dopo lo scioglimento delda parte del cancelliere tedesco, Frank-Walter Steinmeier, si terrà il prossimo 23 febbraio.Cosa succede adessoOrachiederà al presidente federale dellaFrank-Walter Steinmeier di sciogliere ildando il via all’iter per le elezioni anticipate, previste per il prossimo 23 febbraio.