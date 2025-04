Bimbo di un anno ingoia una pila | in codice rosso in ospedale

anno ha ingoiato una pila ed è stato portato in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze. La chiamata alla centrale operativa del 118 è giunta intorno alle 16:32. Sul posto è intervenuta anche un’automedica. Feedpress.me - Bimbo di un anno ingoia una pila: in codice rosso in ospedale Leggi su Feedpress.me A Torre del Lago (Lucca) un bambino di unhato unaed è stato portato incon l’elicottero Pegaso all’Meyer di Firenze. La chiamata alla centrale operativa del 118 è giunta intorno alle 16:32. Sul posto è intervenuta anche un’automedica.

