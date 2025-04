Oasport.it - Musetti trova la bestia nera Tsitsipas a Montecarlo: i precedenti sono da brividi

Leggi su Oasport.it

Lorenzodunque domani proverà a conquistare la sua prima semifinale in un Masters1000. Oggi, il carrarino ha sconfitto nel derby aMatteo Berrettini, sciorinando la miglior prestazione del 2025 in fatto di solidità e consistenza. 6-3 6-3 lo score in favore di Lorenzo che però sarà chiamato domani a sfatare nei quarti di finale del torneo del Principato un vero e proprio tabù.Si parla di Stefanos. Il tennista greco, tre volte vittorioso su questi campi, non ha mai perso negli scontri diretti constati cinque gli incroci con il toscano e mai, come detto, l’ellenico ha conosciuto la sconfitta, riuscendo sempre a spuntarla in ogni circostanza.Da dire che l’ultima partita tra l’italiano eè un po’ datata nel tempo, in quanto si parla degli Internazionali d’Italia del 2023, quando negli ottavi a Roma Stefanos la spuntò col punteggio di 7-5 7-5.