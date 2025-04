Notizieaudaci.it - Alessandro Coatti fatto a pezzi in Colombia, lo zio: ‘Un’azione di trafficanti di organi’

Leggi su Notizieaudaci.it

Non si placa lo sgomento nei media dellaper il brutale assassinio del biologo molecolare italiano, il cui cadavere è stato ritrovato aa Santa Marta, dove era arrivato il 3 aprile per turismo e per ricerche naturalistiche legate alla sua professione. Lo ipotesi dello zio diMentre gli inquirenti insono ancora al lavoro per cercare di individuare una pista concreta sui responsabili e sul movente del brutale omicidio del ferrarese– il cui cadavere è stato ritrovato amartedì nella città di Santa Marta – lo zio della vittima, Gianni, ha ipotizzato “un’azione didi organi” o “il gesto di una banda che ha voluto ricattare il governono”. Lo ha detto in un’intervista rilasciata a media locali senza escludere, ad ogni modo, anche una assurda fatalità per l’episodio.