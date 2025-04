Internews24.com - Zola lancia l’Inter: «Sono onesto, può vincere la Champions League»

di Redazionesi è espresso così suldi Simone Inzaghi dopo il colpo in casa del Bayern Monaco inha detto la sua suldi Simone Inzaghi, le dichiarazioni dopo il successo dei nerazzurri contro il Bayern Monaco in. Le parole a Tmw disulla squadra meneghina:LE PAROLE – «è oggettivamente una corazzata. L’ho vista giocare a Cagliari erimasto davvero impressionato. Al punto tale da pensare che possa anchela, e lo dico seriamente»SCUDETTO – «Lunedì, poi, ho visto il Napoli: la squadra di Conte nel primo tempo mi ha colpito: solida, concreta, qualitativamente forte, fisicamente straripante. Nel secondo tempo, però, c’è stata una metamorfosi, frutto anche dell’ottima prestazione di un Bologna guidato da un tecnico bravissimo come Vincenzo Italiano.