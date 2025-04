Internews24.com - Inzaghi mette l’elmetto e fa sognare: con Conte l’Inter usciva da ultima del girone in Champions

di Redazionein piena corsa su tutti i fronti: il tecnico delnon molla e lancia la sfida alle rivali in Europacontinua la corsa con la sua Inter da battaglia. Repubblica si è soffermato sul momento dei nerazzurri, reduci dalla storica vittoria in casa del Bayern Monaco:LA SITUAZIONE – «È proprio «siamo ancora vivi» la frase preferita di, che prima di presentarsi ai microfoni ha preso l’abitudine dirsi. Si difende, contrattaccando, da due tipi di critiche: quelle ai suoi giocatori e quelle ai cambi, quasi sempre forzati, in una squadra in cui un buon terzo della rosa convive con acciacchi, da Lautaro a Thuram, da Taremi a De Vrij.RICORDI – «Conindaal, ora non si pone limiti. Nemmeno quando l’obiettivo appare abnorme: triplete, o treble che dir si voglia.