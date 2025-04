Trump | costi transizione ma andrà bene

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.10 Per i dazi "ci sarà un costo di", ma "tutto". Così Donaldalla riunione di Gabinetto alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti, ha detto, stanno guadagnando "miliardi ogni giorno" grazie ai dazi. Le azioni a Wall Street crollano ancora per l'aggravarsi della guerra commerciale con la Cina, con la qualevorrebbe "un accordo" e crede "che si troverà". Tratterà i dazi con l'Ue "come unico blocco, non singolo Paese". Ue "molto intelligente",dice,a "evitare di imporre dazi reciproci contro gli Usa".