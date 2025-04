LAZIOSound 2025 il bando la giuria e il premio in palio

LAZIOSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione, ecco tutte le infoSi scaldano i motori per la V edizione di LAZIOSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio, nato per supportare i giovani nel trasformare la passione musicale in una professione, sotto la direzione artistica di Paolo Vita. Grazie al sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento alle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e della Regione Lazio – Assessorato Regionale ala Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile, con la collaborazione di LAZIOcrea e di ATCLAssociazione Teatrale fra i Comuni del Lazio verranno forniti gli strumenti essenziali per valorizzare i talenti emergenti di tutto il territorio regionale.

