Tir a fuoco in autostrada e Liguria tagliata in due | 9 chilometri di coda acqua agli automobilisti bloccati

chilometri sull'autostrada A12. Centinaia gli automobilisti ancora bloccati dopo 9 ore dall'incidente che ha coinvolto un furgone in una galleria dell'autostrada Genova-Sestri Levante nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante. Il mezzo è andato in fiamme. Europa.today.it - Tir a fuoco in autostrada e Liguria tagliata in due: 9 chilometri di coda, acqua agli automobilisti bloccati Leggi su Europa.today.it Alle 20:30 si registravano ancora code di 9sull'A12. Centinaia gliancoradopo 9 ore dall'incidente che ha coinvolto un furgone in una galleria dell'Genova-Sestri Levante nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante. Il mezzo è andato in fiamme.

Camion a fuoco in galleria sulla A12, traffico bloccato e tratto chiuso tra Lavagna e Sestri Levante. Tir a fuoco in autostrada e Liguria tagliata in due: 9 chilometri di coda, acqua agli automobilisti bloccati. Liguria, tir a fuoco in una galleria della A12: chilometri di coda, regione tagliata in due. Tir a fuoco sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante. Dieci chilometri di coda. Liguria tagliata a metà. A12, tir a fuoco in galleria: Liguria tagliata a metà da 9 ore. Tir a fuoco in A12: caos in autostrada. Ne parlano su altre fonti

Liguria, tir a fuoco in galleria: regione tagliata in due e traffico in tilt per tutta la giornata - Un tir ha preso fuoco questa mattina intorno alle 11 all’interno di una galleria dell’autostrada A12, nel tratto tra Lavagna e Sestri ... (msn.com)

A12, tir a fuoco in galleria: Liguria tagliata a metà da 9 ore - Un tir è andato a fuoco giovedì mattina alle 11 circa in una galleria dell'autostrada A12 Genova-Sestri Levante nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante e per questo la rete autostradale ligure è stata ... (msn.com)

Autostrada A12 bloccata: tir in fiamme taglia in due la Liguria - Un tir in fiamme blocca l'autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante. Code di oltre 10 km e traffico deviato su viabilità ordinaria. (quotidiano.net)