Red Bull Posse Willie Peyote e MadMan nel primo episodio della quarta stagione

primo episodio della quarta stagione di Red Bull Posse, ospiti Willie Peyote, MadMan e i semifinalisti della nuova edizione di Nuova scenaÈ ora disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa il primo episodio della quarta stagione di Red Bull Posse. Il format inaugura il nuovo anno con dei protagonisti d'eccezione: si tratta di Eos, Nox, Cuta, Camilway, ovvero i quattro semifinalisti della seconda stagione di Nuova Scena, la competizione musicale del mondo rap con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei talenti che segneranno la nuova scena rap italiana. Con loro due pesi massimi della scena, che sono stati ospiti di questa seconda stagione: Willie Peyote e MadMan.Si rinnova quindi per il secondo anno la sinergia tra il rap show di Netflix e il format di Red Bull, nato in Giappone col nome di Red Bull Rasen e importato anche in Francia come Spinner, in Italia richiama il movimento delle Posse degli anni 80 e 90 e ha visto alternarsi per le prime tre stagioni artisti poi diventati i big della scena come Geolier, BNKR44, VillaBanks, Il Tre, Naska, Ele A, Joshua, Nicola Siciliano e molti altri.

