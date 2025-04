Cinemaserietv.it - Come finisce il film Il circolo degli inganni? Quando il desiderio si mescola al sospetto, la verità può diventare letale

Leggi su Cinemaserietv.it

Alla fine, Lori riesce a ottenere le prove che discolpano Grant e smascherano i veri colpevoli, chiudendo un cerchio di, ossessioni e ipocrisie celate dietro una facciata di perfezione borghese. La coppia, pur segnata dagli eventi, può finalmente guardare avanti.Nel finale de Il(titolo originale Circle of Deception, 2019), Lori e Grant, una coppia segnata dalla perdita del loro bambino, si trovano coinvolti in un vortice di manipolazioni,e pericolo. Dopo essersi trasferiti in un elegante quartiere residenziale per ricominciare da capo, accettano l’invito dei vicini Rachel e Derek a una festa, senza sapere che si tratta in realtà di un incontro per scambisti. Mentre Grant si ritira per rispetto verso la moglie, Lori viene attratta da Noah, un altro ospite, e tra i due scatta una passione istintiva e pericolosa.