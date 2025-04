Notizieaudaci.it - Prostituzione, svolta fiscale: codice Ateco per chi fa il mestiere più vecchio del mondo

Riconoscimentoper escort e sex workerEsistono solo due certezze nella vita: una è la morte, l’altra sono le tasse. A questa massima, attribuita al presidente Usa Benjamin Franklin, non sfugge neanche lae chi la organizza. Ora, dopo un intervento dell’Istat,ed escort hanno il proprio(acronimo di “ATtività ECOnomiche”), cioè il sistema di classificazione utilizzato per identificare le attività economiche, con numerose ricadute, da quelle statistiche a quelle fiscali. CodiciE tra i codicisi trova di tutto: dagli astrologi-spiritisti fino ai servizi di ricerca grafologica. Insomma ora questi lavoratori del sesso saranno classificati dalle statistiche ufficiali e dovranno pagare le tasse, Irpef e Iva come tutti, anche se già lo potevano fare con i precedenti codiciche erano però molto più generici facendo riferimento a “servizi alla persona non classificati” Ma quale sarebbe l’incasso per lo Stato ammesso che tutti i lavoratori del sesso si mettessero in regola? Dipende chiaramente dal reddito e dalle relative aliquote.