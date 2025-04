Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici Serale sabato 12 aprile 2025: eliminazione choc, Zerbi bacia Elena D'Amario

news,quarta puntata deldel 12Tutto è pronto per la quarta puntata deldidi12. Come nella precedente puntata, ci sarà solo un'e questa sarà svelata tramite comunicazione in casetta da parte di Maria De Filippi. Chi sarà costretto a dire addio al programma dopo Luk3? Nel frattempo, il talent in prima serata vola in termini di ascolti TV: il terzo appuntamento è stato visto da 3,9 milioni di spettatori (4,2 milioni nel peak time) e una share del 28% sugli individui. Sugli adulti 15-34 anni la share è salita fino al 38,3%.news,12: Senza Cri e Chiamamifaro rischianoLa prima sfida inizierà con il duello tra CuccaLo e-Cele. Antonia, Senza Cri e Francesco avranno la meglio, rispettivamente, su Francesco, Alessia e Daniele.