Davidovich vince una battaglia a Monte Carlo poi stupisce | “Ho giocato una partita di m****”

Davidovich Fokina si è qualificato per i quarti di Monte Carlo, dopo il successo con Draper si è commosso, poi ha usato parole sorprendenti nell'intervista sul campo: Leggi su Fanpage.it AlejandroFokina si è qualificato per i quarti di, dopo il successo con Draper si è commosso, poi ha usato parole sorprendenti nell'intervista sul campo:

Davidovich vince una battaglia a Monte Carlo poi stupisce: "Ho giocato una partita di m****". Arnaldi-Davidovich Fokina, a Dallas si preannuncia una vera battaglia. Machac, doppia gioia ad Acapulco: vince il primo titolo e conquista la top 20. Ruud vince la battaglia con Davidovich Fokina: il match in 206". Notte amara ad Acapulco, Arnaldi e Bellucci fuori. Arnaldi si ferma in semifinale: Davidovich Fokina lo batte in due set, 6-4 6-4 in 1 ora e 42 minuti. Ne parlano su altre fonti

Machac vince ad Acapulco: battuto Davidovich Fokina in finale - In finale il 24enne di Beroun, n.25 del ranking ed ottavo favorito del seeding, ha battuto per 7-6(6), 6-2, in un’ora e 37 minuti di partita, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina , n. (msn.com)