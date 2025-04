Il dramma di Cristina Donadio dal primo matrimonio finito subito alla morte del secondo marito Stefano Tosi

Cristina Donadio è un'attrice diventata famosa per il suo ruolo di Scianel nella serie Tv Gomorra e come concorrente di Amici Celebrities nel 2019. Cristina Donadio è nota per i ruoli interpretati al cinema e a teatro. Diventata popolare grazie al personaggio interpretato nella serie TV Gomorra, tratta dal libro di Roberto Saviano, tra le altre sue apparizioni possiamo citare: La scelta (2019), L'eroe (2019),Il vizio della speranza (2018),La parrucchiera (2017), L'era legale (2011), Stangata Napoletana (1983), La pelle (1981), La città delle donne (1980) e Nel regno di Napoli (1978). Ha inoltre partecipato a numerosi spettacoli teatrali facendo emergere la sua spiccata bravura. Cristina Donadio è rimasta incinta all'età di 15, partorendo il figlio proprio nel giorno del suo sedicesimo compleanno.

