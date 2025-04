Lotta Aurora Russo si prende il bronzo agli Europei! Prima medaglia internazionale tra le senior

Aurora Russo si toglie una bella soddisfazione e conquista la medaglia di bronzo nella categoria 59 kg ai Campionati Europei di Lotta 2025, in corso di svolgimento a Bratislava (in Slovacchia). La stella emergente del settore femminile italiano, presente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (nei 57 kg), ha centrato così il primo podio della carriera tra le senior a livello internazionale dopo tanti successi giovanili.La 21enne torinese, sconfitta ieri al primo turno dalla turca Bediha Gun (arrivata poi in finale per l’oro), ha sfruttato il ripescaggio nel migliore dei modi, battendo per un’incollatura la moldava Mariana Cherdivara e poi imponendosi per 3-1 sull’azerbaigiana Alyona Kolesnik nello spareggio con in palio la terza moneta. Russo aveva cominciato la stagione post-olimpica a marzo con un argento agli Europei U23 di Tirana. Oasport.it - Lotta, Aurora Russo si prende il bronzo agli Europei! Prima medaglia internazionale tra le senior Leggi su Oasport.it si toglie una bella soddisfazione e conquista la meda dinella categoria 59 kg ai Campionatidi2025, in corso di svolgimento a Bratislava (in Slovacchia). La stella emergente del settore femminile italiano, presente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (nei 57 kg), ha centrato così il primo podio della carriera tra lea livellodopo tanti successi giovanili.La 21enne torinese, sconfitta ieri al primo turno dalla turca Bediha Gun (arrivata poi in finale per l’oro), ha sfruttato il ripescaggio nel migliore dei modi, battendo per un’incollatura la moldava Mariana Cherdivara e poi imponendosi per 3-1 sull’azerbaigiana Alyona Kolesnik nello spareggio con in palio la terza moneta.aveva cominciato la stagione post-olimpica a marzo con un argentoU23 di Tirana.

