Cannes 2025 | in concorso Mario Martone Wes Anderson Aster Dardenne Linklater ci saranno Tom Cruise e Bono

Cannes 2025, con in concorso Wes Anderson, Ari Aster, i fratelli Dardenne, Richard Linklater e Mario Martone con Fuori; in Un Certain Regard due italiani e l’esordio di Scarlett Johansson; Fuori concorso Tom Cruise, Spike Lee e BonoIl Festival di Cannes dopo l’annuncio della Palma d’oro alla carriera a Robert De Niro ha svelato oggi, giovedì 10 aprile 2025, la selezione ufficiale della sua 78ª edizione, che si terrà dal 13 al 24 maggio. Durante la conferenza stampa, la presidente Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno presentato una lineup che mescola nomi storici del cinema internazionale, promettenti esordi e grandi attori sul red carpet.Molti riflettori saranno puntati su Eddington di Ari Aster, con Joaquin Phoenix protagonista, e su Fuori di Mario Martone, che segna il ritorno del regista napoletano con il biopic su Goliarda Speranza interpretato da Valeria Golino ed Elodie. .com - Cannes 2025: in concorso Mario Martone, Wes Anderson, Aster, Dardenne, Linklater, ci saranno Tom Cruise e Bono Leggi su .com Annunciata la lineup ufficiale del Festival di, con inWes, Ari, i fratelli, Richardcon Fuori; in Un Certain Regard due italiani e l’esordio di Scarlett Johansson; FuoriTom, Spike Lee eIl Festival didopo l’annuncio della Palma d’oro alla carriera a Robert De Niro ha svelato oggi, giovedì 10 aprile, la selezione ufficiale della sua 78ª edizione, che si terrà dal 13 al 24 maggio. Durante la conferenza stampa, la presidente Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno presentato una lineup che mescola nomi storici del cinema internazionale, promettenti esordi e grandi attori sul red carpet.Molti riflettoripuntati su Eddington di Ari, con Joaquin Phoenix protagonista, e su Fuori di, che segna il ritorno del regista napoletano con il biopic su Goliarda Speranza interpretato da Valeria Golino ed Elodie.

Festival di Cannes 2025, in Concorso il film Fuori di Mario Martone. Annunciati i film di Cannes 2025: in Concorso anche Mario Martone. Cannes 2025, la selezione. In concorso Martone e Wes Anderson. Scarlett Johansson debutta regista. Festival di Cannes, l’Italia in concorso solo con Mario Martone. Festival di Cannes 2025: Mario Martone in concorso, Elodie sul red carpet e il debutto di Scarlett Johansson alla regia. Cannes 2025: Mario Martone in concorso con “Fuori”. Scarlett Johansson debutta regista. Ne parlano su altre fonti

Festival di Cannes 2025: Mario Martone rappresenta l’Italia con “Fuori” - Per la prima volta in 78 edizioni, il Festival di Cannes si apre con il film di una regista esordiente. L’Italia in concorso con Mario Martone e il suo “Fuori”. De Niro riceverà la Palma d’oro alla ... (fanpage.it)

Festival di Cannes 2025, Mario Martone in corsa per la Palma d'oro con il biopic ‘Fuori’ - Il regista rappresenterà l’Italia con il film sulla vita della scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino ... (msn.com)

Fuori, il film di Mario Martone al Festival di Cannes 2025: Valeria Golino, Matilda De Angelis e Elodie nella prima clip - A rappresentare il cinema italiano in Concorso al Festival di Cannes 2025 sarà Fuori, il film che Mario Martone ha tratto dal romanzo Università di Rebibbia di Goliarda Sapienza ... (vogue.it)