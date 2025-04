Lettera43.it - Michelle Obama smentisce le voci sul divorzio con Barack: «Sono solo una donna autonoma»

Leggi su Lettera43.it

Lesu un possibiletracircolano tanto quanto quelle su una sua futura candidatura politica, ma anche questa volta l’ex first lady è intervenuta per smentirle. Ospite del podcast Work in Progress dell’attrice Sophia Bush, l’ex first lady ha chiarito che la sua recente assenza a eventi di grande rilievo, come l’inaugurazione di Donald Trump e il funerale dell’ex presidente Jimmy Carter, non è segno di una crisi matrimoniale, ma piuttosto di una scelta personale legata agli equilibri della propria vita privata.: «Ho fatto ciò che era meglio per me»«Ho scelto di fare ciò che era meglio per me, non quello che gli altri si aspettavano che io facessi», ha dichiarato.ha aggiunto che le persone non era in grado di credere che stesse «prendendo una decisione» senza «presumere che io e mio marito stiamo divorziando».