Dormire per pulire | il cervello si rigenera nel sonno

Il cervello è una macchina meravigliosa: 100 miliardi di neuroni interconnessi in una rete fittissima, continuamente nutriti dalle molecole alimentari che introduciamo — soprattutto con la cena e il dopo cena — e, soprattutto, dall'ossigeno che arriva con il flusso sanguigno.Ma come ogni sistema attivo, anche il cervello produce scorie metaboliche. Proprio come un motore in funzione, ha bisogno di un sistema che ripulisca i residui tossici per garantirne l'efficienza e il corretto funzionamento.? Il sistema glinfatico: la "lavatrice" cerebraleIl cervello è sospeso in un fluido chiamato liquor, ed è proprio in questo ambiente che si attiva il sistema glinfatico.Il nome "glinfatico" unisce due concetti:Glia: cellule che nutrono e sostengono i neuroni.

