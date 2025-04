Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: il Lecce è pronto ad accogliere il talentino bianconero! Possibile prestito in estate, ecco cosa accade

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ilsi preparail gioielloin, ultime notizie sul suo futuroIl percorso di maturazione di Vasilije Adzic nel nostro campionato potrebbe passare per unin Serie A nella prossima stagione. C’è già un club interessato al giovane talento classe 2006: parliamo proprio del, prossimo avversario dei bianconeri sabato all’Allianz Stadium.Tuttosport svela che il talento montenegrino, che fa da spola tra la Prima Squadra dellantus e lantus Next Gen, piace molto a Pantaleo Corvino, il quale èa fare un tentativo in caso di salvezza del club giallorosso. Occhio, però, alla posizione dei bianconeri, che potrebbero porre un veto in base al parere tecnico del nuovo allenatore.