Stadio Is Arenas Cagliari accordo raggiunto con il comune di Quartu! Il comunicato

Stadio Is Arenas Cagliari, accordo finalmente raggiunto con il comune di Quartu! Il comunicato ufficiale sullo storico contenzioso Il Cagliari ha finalmente chiuso il contenzioso con il comune di Quartu Sant’Elena riguardante lo Stadio Is Arenas. Dopo anni di dispute legali, il club ha raggiunto un accordo definitivo con l’amministrazione locale, ponendo fine alla questione . Calcionews24.com - Stadio Is Arenas Cagliari, accordo raggiunto con il comune di Quartu! Il comunicato Leggi su Calcionews24.com Isfinalmentecon ildi! Ilufficiale sullo storico contenzioso Ilha finalmente chiuso il contenzioso con ildiSant’Elena riguardante loIs. Dopo anni di dispute legali, il club haundefinitivo con l’amministrazione locale, ponendo fine alla questione .

