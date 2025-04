Intelligenza artificiale | in regalo con Repubblica 3 libri per capirla creare contenuti e lavorarci

Repubblica.it - Intelligenza artificiale: in regalo con Repubblica 3 libri per capirla, creare contenuti e lavorarci Leggi su Repubblica.it In edicola il 14, 15 e 16 aprile prossimi tre guide con tutto quello che c’è da sapere sulla tecnologia che sta cambiando il modo in cui cerchiamo informazioni, lavoriamo e studiamo. Con istruzioni ed esempi pratici per essere ancora più creativi e produttivi

Intelligenza artificiale: in regalo con Repubblica 3 libri per capirla, creare contenuti e lavorarci. Namirial venduta a Bain Capital per 1,1 miliardi. L’Italia ha un nuovo unicorno nel digitale. Babbo Natale ora esiste (l'ho creato con l'IA). Natale 2024, i libri da regalare a chi vuole scoprire il futuro. OpenAI ha annunciato o3, un nuovo modello di intelligenza artificiale. Regalo leghista al Ponte, l’opposizione attacca: “Un saccheggio del Sud”. Ne parlano su altre fonti

Usare troppo l’intelligenza artificiale scatena l'ansia, ma anche usarla troppo poco - Secondo una ricerca dell'Università di Reichman, tra IA e ansia c'è un rapporto a U: ecco cosa significa L’ansia è un’ emozione da cui non si può prescindere. Fa parte della nostra vita. Nasce come me ... (repubblica.it)

Mancone “L’intelligenza artificiale ci aiuterà a incastrare gli assassini” - Nel 173esimo anniversario della Polizia di Stato, parla la direttrice della Scientifica. Alla Galleria Sordi la mostra “La verità ... (repubblica.it)

Intelligenza Artificiale e Insurtech: potenzialità e rischi svelati dalle aziende - (Teleborsa) - Gli investimenti in intelligenza artificiale generativa continuano a crescere, ma l'adozione di questa tecnologia è ancora in una fase sperimentale. Questo è quello che è emerso durante ... (finanza.repubblica.it)