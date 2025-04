Juventusnews24.com - Lookman Juve: il nigeriano non esce dal taccuino di Giuntoli! Contatti avviati, qual è la situazione per il suo futuro

di RedazionentusNews24per l’attaccanteè laper il suoin vista della prossima estate. Tutti i dettagliCome riportato da Fabiana Della Valle, il calciomercatoè già al lavoro per pianificare come rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione, visto che con molta probabilità saluterà Dusan Vlahovic.Il sogno di Cristianoè rappresentato da Victor Osimhen, ma l’altro giocatore molto gradito e con cui ci sono stati giàè Ademoladell’Atalanta.Leggi suntusnews24.com