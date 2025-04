Laprimapagina.it - Prova ad Amarmi

ad( 17-08-19L.633/41Proprietà Intellettiva Riservata ) Di Vincenzo Calafiore11 Aprile 2025 Udine “.. può anche darsi che il marequesta notte abbia lasciato tragli scogli una bottiglia con un messaggio,o poco più in là sulla spiaggia.Non c’è luce sul mare, non c’è nessuna lineasembra che mare e cielo siano una cosa sola.Ma questo lo sanno pure i bambiniche giocano a rincorrere i gabbiani sulla riva,che ci sono due mari: uno di sopra e uno di sotto!Vide il sole sorgere in una pozza di maree pensò di poterlo contenere nelle mani ..troppo grande per le sue mani.Anthimos con quelle mani lavò il suo visoe stranamente i suoi occhi spiccarono il vololà dove l’amore fa volare , capì che potevaancora amare, ed è tutto! ” Vincenzo Calafiore Può anche darsi che il marequesta notte abbia lasciato tragli scogli una bottiglia con un messaggio,o poco più in là sulla spiaggia.