Alberi per il Futuro | un tiglio per ricordare Rita Sciscio e coltivare la speranza

Il consigliere comunale Antonio Aquino, in collaborazione con il gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, è lieto di annunciare l'iniziativa "Alberi per il Futuro", che si terrà sabato 12 aprile alle ore 10.30 presso via Francesco Manfra, località Valle. Un tiglio come simbolo.

Tiglio: albero della pace, della calma, della dolcezza, dell'amore.. Riqualificazione di Piazza San Paolo: "No al taglio di altre piante di tiglio". Ne parlano su altre fonti

