La crisi della pesca

Toglieteci tutto, ma non il mosciolo. E dopo la mozione unanime in Consiglio comunale, ad Ancona, ecco l’incontro tra l’assessore regionale alla, Andrea Maria Antonini, e gli operatoripiccola, per affrontare le difficoltà che stanno colpendo il settore dei mitili, in particolare nella provincia di Ancona. “Lache sta colpendo il settoredei moscioli è un tema importante che richiede una risposta immediata – ha promesso Antonini –. La Regione è impegnata a lavorare a stretto contatto con itori e gli enti di ricerca per individuare interventi efficaci e tempestivi”. Tra questi, c’è l’attivazione delle procedure ministeriali per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, anche perché si avvicina quella che un tempo era la data di aperturadel mosciolo selvatico, il 15 maggio.