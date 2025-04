Oasport.it - Calcio a 5: Bielorussia-Italia vale il pass per gli Europei

di domani sera, venerdì 11 aprile – sul campo neutro di Malta –una fetta totale della qualificazione agli2026 dia 5.Lo sa bene il ct della nazionale azzurra Salvo Samperi e lo sanno anche i suoi uomini che vogliono vincere, ma che devono fare attenzione agli avversari, che già qualche tempo fa a Catania misero in difficoltà e non poco Musumeci e compagni chiudendo alla fine il match sul 2-2.Già, proprio quel pareggio, con una differenza reti attuale di +16 per l’e di +10 per la, potrebbe essere un risultato da “calcoli”, cosa che però lo staff tecnico azzurro non vuole sentire neppure nominare.Domani servirà una prova di tecnica, carattere, attenzione e anche fisicità se dovesse servire: bisognerà andare oltre i propri limiti per assicurarsi o quasi la partecipazione a un torneo che potrebbe poi andare a sancire la risalita di un movimento che negli ultimi anni a livello internazionale ha sofferto e non poco.